Buka Peluang Usaha Baru, Bacaleg Partai Perindo Gelar Pelatihan Hidroponik di Matraman

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 4 (Matraman, Cakung, Pulogadung) Raditya Putra Pratama menggelar pelatihan hidroponik di wilayah Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa (26/9/2023).

Raditya mengatakan saat ini harga-harga pangan terus meningkat sehingga masyarakat perlu solusi ekonomi untuk menghadapi tantangan tersebut.

"Pelatihan hidroponik ini saya berharap bisa menjadi solusi ekonomi di mana masyarakat bisa memproduksi langsung, bisa menanam langsung pangan yang bisa dikonsumsi sendiri, tapi juga bisa dijual untuk masyarakat sekitar," kata Raditya.

Selain menyelesaikan masalah kebutuhan pangan masyarakat, menanam dengan cara hidroponik juga bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar.

"Jadi ini bukan hanya untuk mengatasi harga-harga bahan pangan yang terus meningkat tapi juga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja," tuturnya.

Melihat sambutan masyarakat yang begitu antusias, Raditya mengaku semakin semangat untuk meluaskan program tersebut dan diharapkan bisa semakin banyak membantu permasalahan pangan warga.

"Saya melihat antusias dari warga sini bapak-bapak, ibu-ibu, sampai dengan generasi-Z sangat antusias mengikuti program ini dan saya berharap program yang tepat sasaran dan tepat manfaat ini bisa saya gelar di titik-titik lainnya. Berikutnya saya rencananya akan menggelar di Pulogadung dan juga di Cakung," ujar Raditya.

Tingkatkan Perekononomi Warga

Sebagai Bacaleg dari Partai Perindo, Raditya menawarkan dua program utama untuk kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihannya.

Pertama adalah penciptaan lapangan kerja baru salah satunya dengan menggelar berbagai pelatihan seperti pelatihan hidroponik sehingga akan memunculkan pelaku usaha mikro yang akan terus didorong menjadi pelaku usaha kecil menengah bahkan hingga menjadi besar.