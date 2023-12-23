Advertisement
HOME NEWS JATIM

132.878 Kendaraan Lintasi Tol Singosari Malang, Arus Lalin Naik 30%

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |20:18 WIB
132.878 Kendaraan Lintasi Tol Singosari Malang, Arus Lalin Naik 30%
Tol Singosari Malang (foto: dok MPI)
MALANG - Pengelola jalan tol mencatat kenaikan signifikan arus kendaraan hingga dua hari menjelang natal. Kenaikan cukup terjadi di ruas pintu Tol Singosari Malang, yang mencapai 58 persen baik yang keluar maupun masuk dari Tol Singosari Malang.

Ria Marlinda Paallo selaku Vice President (VP) Corporate Secretary and Legal Jasamarga Transjawa Tol menyebut, volume kendaraan dari pintu Tol Singosari Malang mencapai 132.878 kendaraan yang melintas. Jumlah ini terdiri dari 74.590 kendaraan yang menuju Malang dan 67.697 kendaraan yang masuk ke Malang untuk menuju beberapa daerah di Pulau Jawa.

"Sebanyak 74.590 kendaraan melintas menuju Malang, jumlah ini naik 27,97 persen dari lalu lintas normal sebanyak 58.288 kendaraan yang menuju Malang dari berbagai daerah di Pulau Jawa," kata Ria Marlinda Paallo, dikonfirmasi pada Sabtu petang (23/12/2023).

Kenaikan juga terjadi pada arus kendaraan yang masuk Tol Singosari Malang menuju Surabaya dan beberapa daerah di Pulau Jawa lainnya. Dimana total ada sebanyak 67.697 kendaraan sejak H-7 hingga H-3 natal tahun 2023 ini.

"Sebanyak 67.697 kendaraan atau naik 30,06 persen, dari lalu lintas normal sebanyak 52.052 kendaraan," ujarnya.

Ria menambahkan, mobilitas kendaraan di dua gerbang tol di Jawa Timur lainnya juga mengalami kenaikan. Di Gerbang Tol (GT) Waru Gunung misalnya, sejak sepekan hingga tiga hari menjelang natal terjadi total sebanyak 108.210 kendaraan melintas menuju Jakarta atau ke arah barat dari GT Waru Gunung.

