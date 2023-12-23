Jelang Nataru 2024, Polisi Sita Puluhan Kilo Bahan Baku Petasan

TEGAL - Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru) Polres Tegal Kota, menggelar razia petasan di sejumlah lokasi. Razia menyasar lokasi yang diperkirakan memproduksi atau memperjual belikan petasan, Sabtu (23/12/2023).

Dalam razia kali ini, Polres Tegal Kota berhasil menyita berbagai bahan baku petasan antara lain 19,5 kg bron, 50 kg sendawa, 30 kg belerang, 4 kg arang dan 5 bendel kertas sampul.

BACA JUGA: Kapolri Minta Jajarannya Awasi Distribusi Petasan Jelang Nataru 2024

Kapolres Tegal Kota, AKBP Rully Thomas mengatakan, kegiatan razia ini merupakan upaya dalam menjaga situasi Kota Tegal menjelang Nataru agar tetap aman dan kondusif.

"Kita menggelar operasi pekat, bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," kata Rully kepada wartawan, Sabtu (23/12/2023).

Sasaran dari razia petasan tersebut, lanjut dia, yaitu dengan melakukan pemeriksaan ke sejumlah lokasi yang perkirakan menjadi sentra produksi dan jual beli petasan.

BACA JUGA: Polisi Bakal Operasi Miras dan Petasan Jelang Tahun Baru di Kota Bogor

"Hari ini kita berhasil menggagalkan upaya pembuatan petasan pada salah satu tempat atau penjual di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Mereka yang kedapatan akan memproduksi dan menjual petasan. Untuk itu pemiliknya langsung kita mintai keterangan. Sedangkan barang bukti bahan baku petasan kita sita dan bawa ke Mapolres untuk kita musnahkan," ungkapnya.