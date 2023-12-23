Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Momen Keakraban Ganjar Pranowo Ngopi Diskusi Bareng Petani Indramayu

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |13:40 WIB
Momen Keakraban Ganjar Pranowo Ngopi Diskusi Bareng Petani Indramayu
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

INDRAMAYU - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan makan siang bersama dengan para petani di Saung Petani di Persawahan Bangodua Tukdana, Indramayu, Sabtu (23/12/2023).

Tidak hanya ngopi bareng, Ganjar juga mengajak mereka untuk berdiskusi. Hal itu pun disambut baik oleh para petani yang hadir dalam acara tersebut.

Terlihat momen keakraban pada saat ngopi hingga diskusi tersebut. Bahkan, Ganjar nampak beberapa kali tertawa dengan obrolan pada siang hari itu.

Suasana juga agak riuh, karena posisi Ganjar duduk bersama rakyat tanpa ada panggung. Sehingga hadirin harus duduk juga untuk bisa melihat langsung Ganjar Pranowo.

