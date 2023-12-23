Momen Keakraban Ganjar Pranowo Ngopi Diskusi Bareng Petani Indramayu

INDRAMAYU - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan makan siang bersama dengan para petani di Saung Petani di Persawahan Bangodua Tukdana, Indramayu, Sabtu (23/12/2023).

Tidak hanya ngopi bareng, Ganjar juga mengajak mereka untuk berdiskusi. Hal itu pun disambut baik oleh para petani yang hadir dalam acara tersebut.

Terlihat momen keakraban pada saat ngopi hingga diskusi tersebut. Bahkan, Ganjar nampak beberapa kali tertawa dengan obrolan pada siang hari itu.

Suasana juga agak riuh, karena posisi Ganjar duduk bersama rakyat tanpa ada panggung. Sehingga hadirin harus duduk juga untuk bisa melihat langsung Ganjar Pranowo.