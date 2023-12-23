Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar Sebut Indonesia Negara Maritim Tapi Belum Dikelola Optimal

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |13:42 WIB
Ganjar Sebut Indonesia Negara Maritim Tapi Belum Dikelola Optimal
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

INDRAMAYU - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkap bahwa Indonesia merupakan negara maritim, namun belum mengelola sumber daya laut secara optimal.

Hal itu diungkap Ganjar saat berdiskusi bersama ribuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, hingga pengelola pengolahan ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023).

"Ketika 2/3 kekayaan laut ini tidak kita kelola dengan baik, rasanya Allah SWT memberi kita rezeki di depan mata kita. Tapi kok tidak dikelola dengan baik, ada yang salah rasanya," katanya.

Tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya laut itu, kata Ganjar, karena ada beberapa faktor. Di antaranya terkait permodalan yang sulit bagi yang nelayan serta harga BBM yang tinggi.

