INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Safari Politik ke Majalengka, Ganjar Pranowo Coba Mainkan Alat Musik Genteng

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |19:24 WIB
Safari Politik ke Majalengka, Ganjar Pranowo Coba Mainkan Alat Musik Genteng
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

MAJALENGKA - Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya ke Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023). Dalam kesempatan ini, calon presiden Republik Indonesia nomor urut 3 bukan hanya bertemu dengan para warga tetapi juga menjajal alat musik daerah tersebut yang terbuat dari genteng dan dipukul menggunakan stik drum.

Ganjar Pranowo terlihat menjajal alat musik ini setelah dirinya disambut oleh anak muda Majalengka menggunakan alat musik genteng. Hal tersebut terlihat unik di matanya. Ganjar mengaku belum pernah melihat alat musik tersebut. Maka dari itu, Ganjar Pranowo pun ingin menjajalnya.

“Ini mungkin sambutan yang paling meriah bagi saya. Anak-anak muda dengan karya yang unik dan hanya satu-satunya ada di sini," kata Ganjar Pranowo.

Tanpa menunggu waktu lama, Ganjar pun langsung memegang satu Genteng di tangan kirinya dan satu stik drum di tangan kanannya. Kemudian ia memukul genteng tersebut menggunakan stik drum hingga mengeluarkan bunyi.

Sebagai informasi, alat musik ini merupakan kesenian khas Majalengka. Genteng yang digunakan untuk bahan tabuhan ini dibuat langsung di Majalengka. Benar-benar kesenian daerah yang berasal dari produk lokal.

Terkait hal tersebut, Ganjar Pranowo menegaskan jika kesenian lokal ini harus dilestarikan dan dikembangkan agar semakin terkenal. Dalam hal ini dibutuhkan dukungan dari pemerintah.

"Pemerintah harus hadir memberikan dukungan bagi seniman terutama anak-anak muda untuk terus berkarya secara positif," ucap Ganjar Pranowo.

