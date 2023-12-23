Sowan ke Ponpes Mansyaul Huda Majalengka, Ganjar-Mahfud Didoakan Menang Pilpres 2024

MAJALENGKA - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyempatkan diri bersilahturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Mansyaul Huda, Majalengka, Jawa Barat, DR KH Achmad Sarkosi Subki, Sabtu (23/12/2023).

Pada kesempatan itu, Ganjar didoakan KH Achmad Sarkosi Subki agar menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketika datang, Ganjar langsung disambut oleh ribuan santri-santriwati. Selepas itu, dia langsung bertemu DR KH Achmad Sarkosi Subki di kediamannya. Mereka pun berdiskusi secara intens dan tertutup.

Setelahnya, Ganjar diajak ke salah satu ruangan untuk menyapa para santri dan santriwati. Di momen inilah, Ganjar didoakan KH Achmad Sarkosi Subki agar terpilih menjadi Presiden.

“Mudah-mudahan apa yang dilakuin oleh beliau Bapak Ganjar dan Mahfud berhasil. Maslahat bangsa terlaksana dunia akhirat,” kata KH. Achmad Sarkosi Subki, Sabtu (23/12/2023).

“Dan kemenangan beliau (Ganjar-Mahfud),” imbuh KH Achmad Sarkosi Subki.

KH Achmad Sarkosi Subki juga meyakini, segala niat baik yang dilakukan Ganjar akan diberikan kemudahan. Kemudian berpesan beberapa hal kepada Ganjar seperti untuk dapat meningkatkan ibadah, peningkatakan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, serta peningkatan keamanan.

“Insya Allah niat beliau dicatat oleh Allah SWT,” kata KH Achmad Sarkosi Subki.