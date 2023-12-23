Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Di Depan Petani Indramayu, Ganjar Ungkit Pertanyaan Debat Prabowo Soal Pupuk Sulit

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |19:40 WIB
INDRAMAYU - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkit pertanyaan capres nomor urut 2 Pranowo Subianto saat debat perdana capres. Hal itu diungkap saat Ganjar menemui kelompok petani di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023).

Awalnya, Ganjar meminta agar para petani Indramayu dapat menyampaikan keluhannya. Mereka pun mengeluhkan soal sulitnya air, BBM, hingga ketersediaan pupuk.

"Pak saya KWT (Kelompok Wanita Tani) kok nggak dapat bantuan? kami butuh tadi RMU (Rice Milling Unit). Kami butuh gudang, kami butuh ini," kata Ganjar.

"Oke dicek dulu datanya bener nggak. Jangan sampai nanti dapat bantuan kemudian nggak dikerjakan nggak dilakukan, mangkrak nanti. Maka kekuatan warga petani tadi kalau sudah kuat manfaat nya banyak, siapkan," sambungnya.

Kemudian Ganjar mengungkit pertanyaan Prabowo kepadanya mengenai pupuk langka di Jawa Tengah. Dengan keluhan petani Indramayu, Ganjar mengatakan, hal itu membuktikan pupuk langka bukan hanya terjadi di Jawa Tengah saja.

"Makannya waktu debat kemarin saya ditanya itu. Pak Ganjar pupuk nya langka, perasaan yang langka se-Indonesia gitu. Katanya di Jateng saja, oh ternyata di Indramayu juga. Sama ya, nasibnya sama ya," ucapnya.

Ganjar mengatakan, keluhan soal pupuk langka dan masalah lain yang dialami petani harus segera diselesaikan. Menurutnya, semua permasalahan itu muncul karena data yang tidak tepat sasaran.

Halaman:
1 2
      
