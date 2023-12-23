Kunjungi Desa saat Kampanye, Ketua TPN Arsjad Rasjid: Ganjar-Mahfud Buktikan Tak Lupa Asal

KARAWANG - Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD gencar mengunjungi wilayah pedesaan dalam kegiatan kampanye jelang Pilpres 2024 mendatang.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar- Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan hal ini merupakan ciri khas dari Ganjar dan Mahfud yang tak dimiliki pasangan calon (paslon) lain.

Menurut Arsjad, aksi kunjungan desa yang dilakukan paslon nomor urut 3 ini merupakan bukti bahwa Ganjar dan Mahfud tak lupa asalnya.

"Mereka (Ganjar dan Mahfud) datang dari desa, dari kampung, sama dengan ibu-bapak sekalian, sama banget. Alhamdulillah mereka dapat pendidikan, masuk jadi anggota DPR dan sekarang jadi capres dan cawapres, tapi aslinya datang dari desa," kata Arsjad, dalam sosialisasi pencoblosan, di Karawang, Sabtu (23/12/2023).

Menurut Arsjad, Ganjar Pranowo bahkan sudah menunjukkan gaya turun ke desa sejak masih menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Bukan hanya sekadar berkampanye, Ganjar bahkan memilih menginap di rumah warga agar dapat berdialog dalam suasana yang santai.

"Mas Ganjar itu sudah dari dulu begitu, makanya selalu ingat turun ke kampung. Bayangin datang ke mana-mana, tapi tidur di rumah warga, itu luar biasa. Mana ada calon yang lain begitu,“ ungkap Arsjad.