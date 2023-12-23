Nobar Debat Cawapres di Marelan, Relawan: Yang Pintar Pasti Pilih Ganjar-Mahfud

MEDAN - Aliansi Rakyat Sumatera Utara untuk Ganjar (Arus Ganjar) menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) debat calon wakil presiden (cawapres) pertama yang disiarkan langsung dari gedung Jakarta Convention Center, Jakarta.

Kegiatan nobar digelar di dua lokasi yakni Sahabat Cafe, Jalan Pasar III Barat, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dan di kawasan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat pada Jumat (22/12/2023) malam.

Ratusan orang dari seluruh penjuru Kota Medan menghadiri nonton bareng yang digelar kelompok relawan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu. Mulai dari kelompok ibu-ibu pengajian, komunitas kreatif serta Milenial dan Gen Z.

Hadir pula sejumlah tokoh masyarakat, para calon anggota legislatif dan para pengurus dari partai pengusung dan pendukung pasangan Ganjar-Mahfud.

Ketua Arus Ganjar Sumut, Romi HS, mereka sengaja menggelar nonton bareng untuk menunjukkan kepada masyarakat kualitas dan integritas ketiga calon wakil presiden yang ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Sehingga masyarakat bisa melihat secara lebih jernih, siapa calon yang layak mereka pilih.

"Kita berkumpul untuk mendengar mana yang layak dan patut kita pilih. Saat ini ada yang memang anak petinggi negara, ada yang orang hebat. Tapi yang penting buat kita adalah yang patut atau pantas," kata Romi didampingi Pembina Arus Ganjar Sumut, Fitriani Manurung.

Romi menegaskan, kegiatan nonton bareng ini bukan sebatas berkumpul dan makan-makan antara relawan pendukung dengan masyarakat. Tapi juga ajang penilaian yang subjektif. Sehingga masyarakat bisa memilih pemimpin yang menurut mereka benar. Bukan karena adanya intimidasi atau karena politik uang.