Pencalonan Ditolak, Eks Jurnalis Cantik Didiskualifikasi dari Pilpres Rusia

LONDON - Mantan jurnalis TV Yekaterina Duntsova pada Sabtu, (23/12/2023) didiskualifikasi sebagai kandidat untuk pemilihan presiden Rusia berikutnya, mencegahnya mencalonkan diri melawan Vladimir Putin dengan platform menentang perang di Ukraina.

Anggota komisi pemilihan pusat dengan suara bulat menolak pencalonannya, dengan alasan "banyak pelanggaran" dalam dokumen-dokumen yang dia serahkan untuk mendukung pencalonannya.

Para pengkritik Putin mengatakan keputusan tersebut menunjukkan bahwa tidak seorang pun dengan pandangan oposisi akan diizinkan untuk melawan sang petahana pada pemilihan Maret mendatang dalam pemilihan presiden pertama sejak dimulainya perang yang telah berlangsung selama 22 bulan. Mereka melihatnya sebagai proses palsu dengan hanya satu kemungkinan hasil.

Kremlin mengatakan Putin akan menang karena dia mendapat dukungan tulus dari seluruh masyarakat, dengan peringkat jajak pendapat sekira 80%.

Duntsova, (40), mengatakan melalui Telegram bahwa dia akan menentang keputusan tersebut di Mahkamah Agung, dengan menyebutnya tidak dapat dibenarkan dan tidak demokratis.

“Dengan keputusan politik ini, kami kehilangan kesempatan untuk memiliki perwakilan kami sendiri dan mengungkapkan pandangan yang berbeda dari wacana agresif resmi,” ujarnya sebagaimana dilansir Reuters.

Dalam perkembangan terpisah, outlet berita Rusia mengatakan Boris Nadezhdin, seorang politisi oposisi yang kritis terhadap Putin dan perang, dicalonkan sebagai kandidat pada Sabtu oleh partai Civic Initiative yang berhaluan kanan-tengah. Mereka mengatakan dia berencana mendaftar ke komisi pemilihan umum pada 25 Desember.