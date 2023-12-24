Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

700 Staf Airbus Mendadak Sakit Setelah Pesta Makan Malam Natal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |19:23 WIB
700 Staf Airbus Mendadak Sakit Setelah Pesta Makan Malam Natal
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
PARIS - Lebih dari 700 staf Airbus Atlantic diyakini jatuh sakit setelah makan malam Natal perusahaan tersebut, kata otoritas kesehatan di Prancis.

Para pekerja dari lokasi kelompok dirgantara di Prancis barat menderita muntah-muntah dan diare, kata Agence Régionale de Santé (ARS).

 BACA JUGA:

Tidak jelas menu apa yang ada di pesta meriah itu yang berubah menjadi mimpi buruk menjelang Natal. Namun Airbus mengatakan kepada BBC bahwa hanya "sekira 100" yang jatuh sakit.

Dalam sebuah pernyataan, pihaknya mengatakan pihaknya bekerja sama dengan ARS "untuk mengidentifikasi penyebab penyakit tersebut dan memastikan hal ini tidak terjadi lagi di masa depan".

Airbus Atlantic adalah anak perusahaan pembuat pesawat terbesar di dunia, Airbus, dan mempekerjakan 15.000 orang di lima negara.

ARS tidak memberikan rincian tentang makanan apa yang mungkin membuat orang sakit saat makan malam, yang berlangsung pekan lalu, namun pada Jumat, (21/12/2023) pagi disebutkan bahwa pengunjung menunjukkan "tanda-tanda klinis muntah atau diare".

