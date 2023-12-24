Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur Jelang Pemilu: Dari Dulu SBY Ada di Jawa Timur

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |06:01 WIB
Humor Gus Dur Jelang Pemilu: Dari Dulu SBY Ada di Jawa Timur
Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid (Gus Dur)/foto: dok Okezone
A
A
A

JAKARTA - KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kerap melontarkan pernyataan dan jawaban cerdas, dan jenaka dalam kesehariannya. Termasuk juga saat berinteraksi dengan wartawan.

Mengutip NU Online, salah satunya adalah momen menjelang Pilpres 2004. Gus Dur menjadi tujuan para wartawan untuk menyampaikan beragam pertanyaan tentang politik.

Pertanyaan yang diajukan salah satu wartawan media nasional bukan saja mendapat jawaban lugas dari Gus Dur, tetapi juga satir. Jawaban Gus Dur lantas membuat para wartawan tergelitik.

Wartawan: “Mengapa sampai kapan pun Bulan Bintang tidak akan menang?”

Gus Dur: “Karena masih ada matahari."

“Menurut Anda, partai-partai mana saja yang sealiran?” Gus Dur: “Keadilan Sejahtera, Damai Sejahtera, Buruh Sejahtera.”

Halaman:
1 2
      
