Perindo Dorong Aturan Pemilu Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang

JAKARTA - Partai Perindo mendorong agar pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) mendatang lebih adil dan setara. Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, meminta agar mekanisme penentuan nomor urut partai politik (parpol) peserta Pemilu harus dikocok ulang untuk setiap Pemilu.

"Enggak boleh dong partai menggunakan nomor urut yang sudah ada. Ingatan masyarakat itu pasti ini, tapi partai-partai yang baru menggunakan nomor urut yang baru. Itu juga tidak fair," ujar Ferry dalam diskusi Obor Rakyat di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026).

"Hal-hal ini yang memang saya pikir penting untuk kita coba, harusnya dikocok ulang semuanya," lanjut dia.

Ferry menambahkan, aturan ini akan memberikan dampak kompetisi Pemilu yang lebih sehat dan kompetitif. Sebab, tambah dia, tidak boleh partai parlemen diberikan keuntungan tersendiri dalam berkontestasi Pemilu.

"Semuanya bergerak pada titik nol yang sama. Tidak boleh dong ada partai yang dia karena partai Senayan maka dia sangat ini, sangat menonjol sendiri dan tidak. Ketika kompetisi itu diketok palu akan dimulai, maka semua bergerak pada titik nol yang sama," tegas dia.