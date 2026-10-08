Pimpinan DPR Tetapkan Bahtra Banong Ketua Panja RUU Pemilu

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menetapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, sebagai Ketua Panja Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu. Penetapan dilakukan dalam rapat internal yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).

"Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat internal panja pada hari ini akan menetapkan Saudara Bahtra Banong sebagai Ketua Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu. Apakah dapat disetujui?" tanya Dasco yang langsung disambut seruan setuju.

Dasco mengatakan, Panja RUU Pemilu perlu dibentuk untuk membahas substansi RUU secara lebih mendalam, terarah, dan komprehensif. Ia menyampaikan, Komisi II DPR RI telah menyepakati pembentukan Panja RUU Pemilu dalam rapat internal Komisi II DPR RI pada 29 September 2026.

"Pembentukan Panja ini bertujuan untuk memperlancar proses penyusunan serta memastikan setiap materi muatan RUU dibahas secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan demokrasi, kedaulatan rakyat, kepastian hukum, serta penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," ucap Dasco.