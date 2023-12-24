Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Update Ledakan Tungku Smelter di Morowali, 15 Orang Meninggal Dunia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |12:53 WIB
<i>Update</i> Ledakan Tungku Smelter di Morowali, 15 Orang Meninggal Dunia
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, meledak pada Minggu (24/12/2023) pagi tadi. 15 orang dilaporkan meninggal dunia atas insiden tersebut.

Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Morowali, Katsaing menyebutkan dari 15 orang yang meninggal dunia itu terdapat 3 orang tenaga kerja asing (TKA) asal China menjadi korban atas insiden itu.

“Iya 15 orang meninggal dunia, 20 orang ada luka bakar yang sekarang dalam penanganan medis. Kemudian ada juga TKA China di sana itu sudah 3 orang yang teridentifikasi meninggal dunia,” kata Katsaing saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu.

Katsaing menyebutkan saat ini seluruh korban dilarikan ke rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk mendapatkan tindakan medis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088//gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187376//eks_karyawan_bandara_imip-I0NC_large.jpg
Eksklusif! Eks Karyawan Bongkar Alasan Dibangunnya Bandara IMIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199//luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187106//luhut_soal_bandara_iimp-7IW0_large.jpg
Luhut Akhirnya Buka Suara soal Polemik Bandara IMIP Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186597//bandara-HvGQ_large.jpg
6 Fakta Heboh Bandara IMIP di Morowali hingga Jokowi Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186126//purbaya-zerU_large.jpg
Bandara Morowali Milik IMIP Disebut Ilegal, Ini Kata Purbaya hingga Wamenhub
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement