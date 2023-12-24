Update Ledakan Tungku Smelter di Morowali, 15 Orang Meninggal Dunia

JAKARTA - Tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, meledak pada Minggu (24/12/2023) pagi tadi. 15 orang dilaporkan meninggal dunia atas insiden tersebut.

Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Morowali, Katsaing menyebutkan dari 15 orang yang meninggal dunia itu terdapat 3 orang tenaga kerja asing (TKA) asal China menjadi korban atas insiden itu.

“Iya 15 orang meninggal dunia, 20 orang ada luka bakar yang sekarang dalam penanganan medis. Kemudian ada juga TKA China di sana itu sudah 3 orang yang teridentifikasi meninggal dunia,” kata Katsaing saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu.

Katsaing menyebutkan saat ini seluruh korban dilarikan ke rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk mendapatkan tindakan medis.