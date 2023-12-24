Gempa M4,7 Guncang Sumbawa NTB

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,7 mengguncang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari ini, Minggu (24/12/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 13:00 WIB.

Adapun gempa berlangsung di 7.99 Lintang Selatan dengan 117.85 Bujur Timur. Pusat gempa berada di laut 73 kilometer, timur Laut Sumbawa.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.7, Kedalaman: 35 km, 24 Des 2023 13:00:55 WIB, Koordinat: 7.99 LS-117.85 BT (Pusat gempa berada di laut 73 km TimurLaut Sumbawa) #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )