HOME NEWS NUSANTARA

Bersihkan Sampah di CFD Mataram, Relawan Ganjar-Mahfud Ajak Warga Jaga Kebersihan Lingkungan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |15:11 WIB
Bersihkan Sampah di CFD Mataram, Relawan Ganjar-Mahfud Ajak Warga Jaga Kebersihan Lingkungan
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
MATARAM - Para sukarelawan Ganjar-Mahfud (Gama) dan Srikandi Ganjar Nusa Tenggara Barat melakukan kegiatan sosial di kawasan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day Kota Mataram, Minggu (24/12/2023) pagi.

Mereka menyapa warga yang tengah berolahraga maupun berwisata kuliner di Jalan Udayana Kota Mataram sambil membagikan nasi bungkus yang dibeli dari para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setempat.

“Kegiatan kita ada dua. Yang pertama, ada bagi-bagi nasi kepada pengguna jalan di Udayana. Yang kedua, membersihkan arena Udayana CFD,” ujar Yuni Eka Fitri selaku Koordinator Wilayah Srikandi NTB.

Para sukarelawan Gama dan Srikandi Ganjar awalnya berkumpul di titik kimpul di ujung Jalan Udayana dekat Kantor DPRD Provinsi NTB lalu bergerak ke arah Bundaran Selaparang.

Di sela kegiatan berjalan kaki bersama, para sukarelawan itu juga mendatangi sejumlah pedagang nasi bungkus dan memborong barang dagangan mereka untuk dibagikan kepada para pejalan kaki lain di sepanjang Jalan Udayana atau lokasi CFD.

“Tujuannya, biar masyarakat tahu kami mempunyai relawan yang aktif, yang bisa berbaur kepada masyarakat dan melakukan aksi-aksi sosial. Seperti, membagikan nasi, membersihkan tempat-tempat yang mungkin setelah CFD pasti akan kotor di jalan raya,” tutur Yuni.

Aksi yang dilakukan para sukarelawan berbaju merah muda itu pun berhasil menarik perhatian warga yang beraktivitas di kawasan CFD dan merespons positif kegiatan sosial mereka.

Halaman:
1 2
      
