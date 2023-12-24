Apel Siaga Satgas PDIP Surakarta, Ganjar: Tugas Kita Tempur dan Menang

SURAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, tugas personel Satgas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surakarta untuk bertempur meraih kemenangan di Pemilu 2024.

Hal tersebut diungkap Ganjar saat memimpin Apel Gelar Siaga Satgas PDIP DPC Kota Surakarta di Taman Sunan Jogo Kali, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

"Keliahtan betul bahwa kita hari ini siap menjemput kemenangan, dalam laporannya tadi disampaikan oleh komandan apel, bahwa tugas kita adalah tempur, tempur, dan menang," kata Ganjar, dalam amanat apelnya.

Ganjar kmenegaskan, Satgas DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta akan menjadi contoh bagi Satgas PDIP di daerah-daerah lain, yang akan melakukan pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS).

"Maka tugas pengamanan akan kita lakukan per TPS. Kota Solo akan kita jadikan contoh nasional. Semuanya siap?" kata Ganjar kepada ratusan personel Satgas DPC PDIP.

"Siap!" jawab ratusan personel Satgas secara serentak.

"Semuanya siaga?" tanya Ganjar lagi.

"Siaga!" jawab para personel Satgas.

Kemudian Ganjar menjelaskan bahwa tugas Satgas PDIP DPC Kota Surakarta tidak hanya menjaga keamanan pada 14 Februari 2024 mendatang. Tapi juga turut serta berkomunikasi dengan para pemilih untuk menyerap aspirasi.

"Ada titik tertentu kita akan bertugas di tanggal 14 Februari, tapi sebelum itu setiap TPS sudah ada calon pemilihnya," kata Ganjar.