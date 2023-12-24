Haul Pendiri Ponpes Al-Islah di Gresik, Mahfud MD Berikan Wejangan ke Santri

GRESIK- Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memberi wejangan untuk para santri. Mahfud mendapat kesempatan untuk memberi tausiah dalam acara Majelis Dikir dan Peringatan Haul KH Ahmad Maimun Adnan ke-9 pendiri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bungah, Gresik, Jawa Timur, Minggu (24/12/2023).

Mahfud mengatakan dirinya merupakan lulusan Pondok Pesantren Al-Mardiyah, Pamekasan, Madura. Dia pun menggambarkan betapa berperannya para santri dalam tata kelola negara.

Oleh karena itu penting bagi para santri untuk belajar dengan baik di pesantren. Menurutnya, pesantren tidak hanya menanamkan pengetahuan melainkan juga dasar-dasar moral.

"Saya ini lulusan pesantren, Gus Dur, Kyai Ma'ruf Amin juga lulusan Pesantren bisa ngelola negara, maka belajarlah baik-baik di pesantren," ujarnya dalam rilis yang diterima Minggu (24/12/2023).

Mahfud juga mengatakan santri pada umumnya punya sifat yang rendah hati dan tidak serakah serta tak sewenang-wenang. Ini yang kemudian menjadi faktor pentingnya penanaman moral.

"Orang Pesantren itu biasanya tawadu, tidak serakah dan tidak sewenang-wenang, karena landasan moralnya sudah kuat," lanjutnya.