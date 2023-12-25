Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Sandera Israel Ditemukan Tewas dalam Terowongan Hamas di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |11:48 WIB
5 Sandera Israel Ditemukan Tewas dalam Terowongan Hamas di Gaza
Foto: Reuters.
A
A
A

YERUSALEM - Lima sandera Israel yang tewas dalam tahanan Hamas ditemukan dalam jaringan terowongan bawah tanah di Jalur Gaza utara, kata militer pada Minggu, (24/12/2023), menunjukkan rekaman kamar mandi berlantai putih dan ruang kerja yang dihubungkan oleh lorong gelap berjajar.

Pengumuman itu tidak menyebutkan bagaimana para sandera tewas, dan juru bicara militer Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan pemeriksaan mayat masih tertunda.

“Kami akan memberi pengarahan kepada keluarga dan kemudian, tergantung pada apa yang mereka setujui, masyarakat,” katanya sebagaimana dilansir Reuters.

Tiga tentara dan dua warga sipil yang tewas itu termasuk di antara 240 orang yang diseret kembali ke Jalur Gaza oleh Hamas selama serangan pada 7 Oktober yang memicu perang. Militer mengumumkan pemulangan jenazah mereka awal bulan ini. 

Hamas pekan lalu menerbitkan video yang menunjukkan tiga sandera masih hidup di sebuah kamar tidur sempit, berubin putih, dan tanpa jendela, serta dilengkapi stopkontak listrik.

Dalam teks bahasa Ibrani yang ditujukan ke Israel, Hamas mengatakan: “Senjata militer Anda membunuh ketiganya.”

Hamas sebelumnya mengatakan beberapa sandera tewas dalam pengeboman dan penembakan Israel di Gaza. Mereka juga mengancam akan mengeksekusi sandera.

Halaman:
1 2 3
      
