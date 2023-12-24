Hamas Kehilangan Kontak dengan Kelompok yang Tahan 5 Sandera Israel

KAIRO - Hamas mengatakan pada Sabtu, (23/12/2023) bahwa pihaknya telah kehilangan kontak dengan kelompok yang bertanggung jawab atas lima sandera Israel yang disandera di Jalur Gaza akibat pemboman Israel.

Kelompok Islam Palestina yakin para sandera tewas dalam serangan Israel, kata Abu Ubaida, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade al-Qassam, seperti dikutip dalam sebuah pernyataan di saluran Telegram kelompok tersebut.

Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut dan belum ada tanggapan segera dari otoritas Israel.

Israel mengatakan Hamas menyandera sekira 240 orang ketika mereka menewaskan 1.200 orang dalam kerusuhan di Israel selatan pada 7 Oktober.

Hamas mengatakan bulan lalu bahwa lebih dari 60 sandera hilang akibat serangan udara Israel. Belum ada konfirmasi mengenai jumlah tersebut namun Israel yakin bahwa 20 atau lebih dari 130 sandera yang masih ditahan di Gaza telah tewas.