Houthi Latih 20 Ribu Tentara untuk Potensi Perang dengan Israel di Gaza

DOHA - Gerakan Ansar Allah Yaman, yang juga dikenal sebagai Houthi, telah melatih 20.000 tentara cadangan untuk kemungkinan ditempatkan di Jalur Gaza, kantor berita Yaman Saba melaporkan pada Minggu, (24/12/2023).

BACA JUGA: Pimpinan Houthi Ancam Serang Kapal Perang AS Jika Washington Targetkan Yaman

Sebuah parade militer diadakan di Provinsi Hajjah, barat laut Yaman, untuk menandai selesainya latihan militer bagi 20.000 tentara cadangan pertama pasukan mobilisasi, kata laporan itu sebagaimana dilansir dari Sputnik.

Pasukan cadangan mengkonfirmasi kesiapan mereka untuk berperang bersama angkatan bersenjata Yaman melawan Israel dan koalisi AS yang bertujuan melindungi kapal-kapal Israel di Laut Merah, kantor berita tersebut melaporkan.

BACA JUGA:

Setelah konflik bersenjata antara Israel dan gerakan Palestina Hamas meningkat pada Oktober, gerakan Houthi telah mengintensifkan serangannya terhadap kapal kargo yang terkait dengan Israel di Laut Merah dan Laut Arab, dan bersumpah untuk melanjutkan serangan tersebut. sampai Israel mengakhiri aksi militernya di Jalur Gaza.