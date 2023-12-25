Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Houthi Latih 20 Ribu Tentara untuk Potensi Perang dengan Israel di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |14:36 WIB
Houthi Latih 20 Ribu Tentara untuk Potensi Perang dengan Israel di Gaza
Foto: Houthi.
A
A
A

DOHA - Gerakan Ansar Allah Yaman, yang juga dikenal sebagai Houthi, telah melatih 20.000 tentara cadangan untuk kemungkinan ditempatkan di Jalur Gaza, kantor berita Yaman Saba melaporkan pada Minggu, (24/12/2023).

Sebuah parade militer diadakan di Provinsi Hajjah, barat laut Yaman, untuk menandai selesainya latihan militer bagi 20.000 tentara cadangan pertama pasukan mobilisasi, kata laporan itu sebagaimana dilansir dari Sputnik.

Pasukan cadangan mengkonfirmasi kesiapan mereka untuk berperang bersama angkatan bersenjata Yaman melawan Israel dan koalisi AS yang bertujuan melindungi kapal-kapal Israel di Laut Merah, kantor berita tersebut melaporkan.

 BACA JUGA:

Setelah konflik bersenjata antara Israel dan gerakan Palestina Hamas meningkat pada Oktober, gerakan Houthi telah mengintensifkan serangannya terhadap kapal kargo yang terkait dengan Israel di Laut Merah dan Laut Arab, dan bersumpah untuk melanjutkan serangan tersebut. sampai Israel mengakhiri aksi militernya di Jalur Gaza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/18/3071121/ilustrasi_serangan_udara-VN8a_large.jpeg
AS dan Inggris Dilaporkan Lakukan Serangan Udara di Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/18/3027711/lagi-houthi-serang-4-kapal-di-laut-merah-dan-mediterania-QSKCRgR22B.jpg
Lagi, Houthi Serang 4 Kapal di Laut Merah dan Mediterania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025319/lancarkan-4-serangan-udara-houthi-sebut-jet-as-dan-inggris-targetkan-provinsi-al-hudaydah-barat-di-yaman-lqKKv55haY.jpg
Lancarkan 4 Serangan Udara, Houthi Sebut Jet AS dan Inggris Targetkan Provinsi Al Hudaydah Barat di Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/18/3019316/diduga-dihantam-rudal-houthi-2-kapal-kargo-terbakar-di-lepas-pantai-aden-H7ci3W5IL1.jpg
Diduga Dihantam Rudal Houthi, 2 Kapal Kargo Terbakar di Lepas Pantai Aden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/18/3016339/houthi-lancarkan-6-operasi-di-laut-merah-serang-kapal-perang-dan-induk-as-e9ATLBZSut.JPG
Houthi Lancarkan 6 Operasi di Laut Merah, Serang Kapal Perang dan Induk AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/18/2963855/targetkan-pelayaran-komersial-houthi-klaim-serang-kapal-dagang-as-di-laut-merah-1HlGIcwqO5.jpg
Targetkan Pelayaran Komersial, Houthi Klaim Serang Kapal Dagang AS di Laut Merah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement