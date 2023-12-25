Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023: Pelayanan di PLBN Motamasin Dinilai Baik

Aris Kurniawan , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |08:45 WIB
Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023: Pelayanan di PLBN Motamasin Dinilai Baik
Suasana PLBN Motamasin, perbatasan Indonesia - Timor Leste, di Nusa Tenggara Timur. (Foto BNPP)
JAKARTA - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin merupakan salah satu pintu perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste selain Motaain, Wini dan Napan, berada di Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berbatasan dengan wilayah Covalima, Suai, Timor leste, dengan Border post nya yaitu Salele.

PLBN Motamasin diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 9 Januari 2018, bersamaan dengan peresmian PLBN Wini.

Aktifitas lintas batas negara yang menonjol di PLBN Motamasin berupa pelintasan orang dan barang, dengan rata-rata harian mencapai 125 pelintas dan nilai perdagangan yang tercatat sampai dengan November 2023 mencapai Rp11.257.090.767 dengan komoditas utama berupa bahan bangunan, air mineral, sembako, peralatan elektronik, perlengkapan otomotif, pakan ternak, obat pertanian.

Sama halnya PLBN Motaain, di PLBN Motamasin secara resiprokal telah melayani angkutan barang dengan kedaraan ekspor mencapai 97, kendaraan yang memungkinkan ekspor langsung ke negara tetangga.

      
