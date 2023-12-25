Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria Pengangguran Ini Nekat Curi 4 Celengan Milik Tetangganya yang Pergi ke Luar Kota

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |14:12 WIB
Pria Pengangguran Ini Nekat Curi 4 Celengan Milik Tetangganya yang Pergi ke Luar Kota
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Seorang warga Kampung Banjar Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah nekat mencuri empat celengan milik tetangganya sendiri.

Pria berinisial RT (27) itu mencuri celengan milik tetangganya Rismawati pada Minggu (17/12) saat si pemilik rumah sedang pergi keluar kota.

Kapolsek Seputih Mataram, Iptu Y Budi Santoso mengatakan, peristiwa pencurian itu bermula pada Minggu (17/12) lalu sekitar pukul 13.30 WIB.

"Jadi saat itu pelaku ini sengaja mendatangi rumah korban, karena dia tau kondisi rumah sedang kosong, tidak ada yang menjaga," ujar Kapolsek dalam keterangannya, Senin (25/12).

Budi melanjutkan, pelaku kemudian masuk ke dalam rumah korban dan mengambil 4 celengan yang berada di dalam kamar.

"Pelaku ini menggasak 4 celengan tetangganya yang berisi uang Rp5 juta," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193523//copet-LrJt_large.jpg
Beraksi di CFD, Dua Copet Tak Berkutik Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192729//pencurian-kwpi_large.jpg
Polisi Tangkap Pencuri Modus Top Up Dana di Kios, Motifnya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342//penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188292//maling_di_karnaval_ancol-oqLX_large.jpg
Komplotan Maling Beraksi di Konser Ancol, 5 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205//pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186920//penangkapan_pencuri-j9wM_large.jpg
Todongkan Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor di Depok Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement