Pria Pengangguran Ini Nekat Curi 4 Celengan Milik Tetangganya yang Pergi ke Luar Kota

LAMPUNG TENGAH - Seorang warga Kampung Banjar Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah nekat mencuri empat celengan milik tetangganya sendiri.

Pria berinisial RT (27) itu mencuri celengan milik tetangganya Rismawati pada Minggu (17/12) saat si pemilik rumah sedang pergi keluar kota.

Kapolsek Seputih Mataram, Iptu Y Budi Santoso mengatakan, peristiwa pencurian itu bermula pada Minggu (17/12) lalu sekitar pukul 13.30 WIB.

"Jadi saat itu pelaku ini sengaja mendatangi rumah korban, karena dia tau kondisi rumah sedang kosong, tidak ada yang menjaga," ujar Kapolsek dalam keterangannya, Senin (25/12).

Budi melanjutkan, pelaku kemudian masuk ke dalam rumah korban dan mengambil 4 celengan yang berada di dalam kamar.

"Pelaku ini menggasak 4 celengan tetangganya yang berisi uang Rp5 juta," jelasnya.