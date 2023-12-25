Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Tinggi Letusan 1000 Meter di Atas Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |07:57 WIB
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Tinggi Letusan 1000 Meter di Atas Puncak
Gunung Semeru erupsi (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Semeru mengalami erupsi pagi ini, Senin (25/12/2023), pukul 05:12 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi kolom letusan 1000 meter di atas puncak.

Gunung Semeru yang secara administratif terletak dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur itu masih berstatus siaga atau level III.

“Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Senin, 25 Desember 2023, pukul 05:12 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 1000 m di atas puncak (± 4676 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Ghufron Alwi dalam keterangannya, Rabu (25/12/2023).

Sementara itu, Ghufron mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah selatan. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 248 detik.

Lebih lanjut, Ghufron mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/519/2967732/gunung-semeru-erupsi-pagi-ini-letusan-1000-meter-di-atas-puncak-XKlNrKfkMs.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Letusan 1000 Meter di Atas Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/519/2868121/setelah-dua-tahun-tutup-pendakian-gunung-semeru-bakal-dibuka-kembali-fZeayGQ4Qd.jpg
Setelah Dua Tahun Tutup, Pendakian Gunung Semeru Bakal Dibuka Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/519/2867658/sudah-dua-hari-lahan-di-gunung-semeru-terbakar-ini-kendalanya-Hu63TTy3uc.jpg
Sudah Dua Hari Lahan di Gunung Semeru Terbakar, Ini Kendalanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/05/519/2720819/warga-di-sekitar-gunung-semeru-kembali-beraktivitas-seperti-biasa-pascaerupsi-oddCxiMc4f.jpg
Warga di Sekitar Gunung Semeru Kembali Beraktivitas Seperti Biasa Pascaerupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/06/337/2512953/bnpb-985-personel-gabungan-dikerahkan-tangani-darurat-pasca-erupsi-gunung-semeru-axz3RwXSWz.jpg
BNPB: 985 Personel Gabungan Dikerahkan Tangani Darurat Pasca-Erupsi Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/05/337/2512137/basarnas-kerahkan-tim-cari-warga-hilang-akibat-letusan-gunung-semeru-SGfWoOCShe.jpg
Basarnas Kerahkan Tim Cari Warga Hilang akibat Letusan Gunung Semeru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement