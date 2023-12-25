Advertisement
HOME NEWS JABAR

Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Ruas Jalan Utama di Kota Cimahi Kebanjiran

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |19:44 WIB
Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Ruas Jalan Utama di Kota Cimahi Kebanjiran
Illustrasi (foto: dok Okezone)
CIMAHI - Sejumlah ruas jalan utama di Kota Cimahi, Jawa Barat terendam banjir usai diguyur hujan deras pada Senin (25/12/2023) sekitar pukul 16.00 WIB. Banjir itu membuat arus lalu lintas tersendat.

Ruas jalan yang diterjang banjir di antaranya Jalan Jenderal Amir Machmud, Jalan Mahar Martanegara hingga Jalan Cilember. Ruas jalan utama itu merupakan akses penghubung Kota Cimahi dengan Kota Bandung.

Genangan air dengan ketinggian lebih dari 60 sentimeter itu menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Kendaraan banyak yang berhenti sementara dan tak berani menerobos genangan air.

"Untuk genangan di Jalan Amir Machmud, baik yang di Cibabat dan Cilember itu terjadi karena saluran drainase yang kurang berfungsi maksimal," ungkap Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fitriandy Kurniawan kepada detikJabar.

Sementara banjir yang terjadi di Jalan Mahar Martanegara, kata Fitriandy merupakan kejadian yang kerap terjadi setiap hujan deras mengguyur ditambah dengan saluran. Air dari Sungai Ciputri, Cigugur Tengah meluap hingga ke jalan.

"Jadi kalau yang di Mahar (Martanegara) itu terjadi karena limpasan dari aliran sungai. Air limpas karena kita akui sarana dan prasarana kota tidak berfungsi maksimal. Oleh sedimentasi dan penyempitan badan saluran," ujar Fitriandy.

