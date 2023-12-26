Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Belasan Ribu Orang di Pejaten Timur Golput di 2019, Caleg Perindo Punya Cara Buat Warga Memilih

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |03:31 WIB
Belasan Ribu Orang di Pejaten Timur Golput di 2019, Caleg Perindo Punya Cara Buat Warga Memilih
A
A
A

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPRD DKI Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra mengunjungi RT 12/06 Pejaten Timur, Jakarta Selatan, yang ditengarai menjadi salah satu wilayah dengan tingkat Golput tertinggi.

Diska hadir ke wilayah tersebut guna menyadarkan perlunya penggunaan hak suara dalam pemilu supaya memastikan keterwakilan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan.

Sekretaris jenderal DPP Pemuda Perindo ini turut memperkenalkan program partainya, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, seperti KTA berasuransi kecelakaan dan lainnya.

"Pada hari Senin ini, 25 Desember 2023, saya turun lagi di Pejaten Timur untuk memperkenalkan diri saya, program-program partai dan mengenalkan cara-cara memilih di pemilu 2024," ujarnya di lokasi, Senin (25/12/2023).

Diska mengatakan, berdasarkan data tahun 2019, wilayah yang dikunjunginya yakni di Jalan Kemuning 4B RT 12/06, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, melihat masyarakat yang tinggal disana cukup apatis atas pemilu. Dia mengatakan jumlah golput di Pejaten Timur mencapai belasan ribu orang pemilih tidak memberikan hak suaranya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174687//partai_perindo-GhUt_large.jpg
HUT Ke-80 TNI, Sekjen Perindo Dorong Penguatan Kepemimpinan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173898//perindo-6iyo_large.jpg
Puspadaya Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis ke Korban Pelecehan dan KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897//perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173541//perindo-suPw_large.jpg
Partai Perindo Tunjuk Amandus Pigai Jadi Ketua DPW Perindo Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/340/3173413//partai_perindo-tTWn_large.jpg
Herti Sastra Perjuangkan BPJS hingga Kesejahteraan Guru Ngaji di Deli Serdang Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement