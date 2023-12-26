Pulang ke Kosan, Pemuda di Lampung Temukan Ayah Dalam Keadaan Tewas

BANDARLAMPUNG - Warga digegerkan adanya penemuan mayat seorang laki-laki di Jalan Hi Aminta, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Bandarlampung, Minggu (24/12/2023).

Kapolsek Tanjungkarang Timur, Kompol Hadi Prabowo mengatakan, mayat laki-laki tersebut ditemukan sekitar pukul 16.30 WIB.

"Mayat laki-laki itu ditemukan dalam kamar kos-kosannya," ujar Hadi saat dikonfirmasi, Senin (25/12).

Hadi menuturkan, mayat laki-laki itu diketahui bernama Suyanto (48). Korban diketahui baru 2 bulan mengontrak di kos-kosan tersebut.

Adapun kronologi penemuan mayat itu berawal pada Minggu (24/12) sekitar pukul 16.30 WIB anak korban bernama Satrio pulang ke kosan.

"Saat anaknya membuka pintu kosan, saksi melihat ayahnya telah meninggal dunia dengan posisi terlentang diatas kasur," kata Kapolsek.

Melihat hal tersebut, kata Hadi, anak korban langsung memberitahukan kepada warga dan aparat setempat, serta Polsek Tanjungkarang Timur.