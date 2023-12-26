Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pulang ke Kosan, Pemuda di Lampung Temukan Ayah Dalam Keadaan Tewas

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |03:04 WIB
Pulang ke Kosan, Pemuda di Lampung Temukan Ayah Dalam Keadaan Tewas
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Warga digegerkan adanya penemuan mayat seorang laki-laki di Jalan Hi Aminta, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Bandarlampung, Minggu (24/12/2023).

Kapolsek Tanjungkarang Timur, Kompol Hadi Prabowo mengatakan, mayat laki-laki tersebut ditemukan sekitar pukul 16.30 WIB.

"Mayat laki-laki itu ditemukan dalam kamar kos-kosannya," ujar Hadi saat dikonfirmasi, Senin (25/12).

Hadi menuturkan, mayat laki-laki itu diketahui bernama Suyanto (48). Korban diketahui baru 2 bulan mengontrak di kos-kosan tersebut.

Adapun kronologi penemuan mayat itu berawal pada Minggu (24/12) sekitar pukul 16.30 WIB anak korban bernama Satrio pulang ke kosan.

"Saat anaknya membuka pintu kosan, saksi melihat ayahnya telah meninggal dunia dengan posisi terlentang diatas kasur," kata Kapolsek.

Melihat hal tersebut, kata Hadi, anak korban langsung memberitahukan kepada warga dan aparat setempat, serta Polsek Tanjungkarang Timur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lampung mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174925//mayat-pFWA_large.jpeg
Usut Misteri Kematian Terapis Wanita di Lahan Kosong Jaksel, Polisi Cek CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/338/3174669//mayat-Kqr5_large.jpg
WN China Jatuh dari Lantai 35 Apartemen Jakut, Polisi Periksa Saksi dan CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/338/3174646//mayat-08kl_large.jpg
Tragis, WN China Tewas Terjatuh dari Lantai 35 Apartemen Pademangan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173820//pembunuhan-0Lwi_large.jpg
Kronologi Pedagang Gas di Jakbar Dibantai hingga Tewas Gegara Tangki Minyak Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173780//penusukan-V7TP_large.jpg
Tragis, Pedagang LPG Tewas Ditusuk di Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173674//mayat-0dM1_large.jpg
Tragis! Riki Tewas Mengenaskan dengan Tubuh Membengkak di Dalam Mobil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement