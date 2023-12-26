Anies Sambangi Pasar Flamboyan Pontianak, Canangkan 3 Program bagi Pedagang

JAKARTA - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengawali kampanye di Provinsi Kalimantan Barat dengan mengunjungi Pasar Flamboyan, Kota Pontianak, Selasa (26/122023). Adapun dalam kegiatan itu Anies banyak berinteraksi dengan para pedagang maupun pembeli di salah satu pasar terbesar di Kalimantan Barat.

“Kami di Pasar Flamboyan Pontianak berjumpa dengan para pedagang antusiasmenya luar biasa, hampir semua perlunya perubahan, karena harga-harga yang meningkat luar biasa, sehingga membuat omset mereka menurun akibat penjualannya yang juga menurun,” kata Anies dalam keterangannya.

“ini juga yang kami temukan di berbagai kota ketika datang ke pasar hampir selalu keluhannya sama, yaitu mahal dan daya beli masyarakat rendah, sehingga pasar lesu,” imbuhnya.

Anies menjelaskan komitmennya bersama pasangannya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dan pemerataan sehingga masyarakat yang ekonominya masih rendah pun merasakan pertumbuhan juga.

Ia juga menyiapkan program dukungan bagi para pedagang pasar sehingga para pedagang mengalami peningkatan pendapatan, melalui bantuan modal, subsidi lapak hingga berbagai pelatihan.

“Kami ada program untuk pasar, jadi program ini adalah memberikan bantuan, dukungan kepada pedagang pasar, kami berharap mereka membentuk koperasi lalu diberikan bantuan permodalan, nah dengan adanya koperasi mereka akan mendapatkan bantuan permodalan,” ucapnya.