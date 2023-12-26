Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Serangan Jantung, Penumpang Bus Meninggal Dunia di Tol Trans-Sumatera

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |00:01 WIB
Diduga Serangan Jantung, Penumpang Bus Meninggal Dunia di Tol Trans-Sumatera
A
A
A

LAMPUNG - Diduga terkena serangan jantung, seorang penumpang bus meninggal dunia di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Selasa (26/12/2023).

Penumpang bus Angkasa 78 bernomor polisi L 7925 UA bernama Sumber Iswadi (63) itu meninggal dunia di KM 122 saat perjalanan dari Lampung Tengah menuju arah Bakauheni.

Kapolsek Bumi Ratu Nuban Iptu Roma Irawan Putra mengatakan, almarhum Sumber Iswadi merupakan warga Kampung Gayau Sakti, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah.

Menurut Roma, berdasarkan keterangan keluarga, Sumber Iswadi memang telah mempunyai riwayat penyakit jantung.

Roma menuturkan, peristiwa itu berawal saat korban bersama keluarga besar menyewa bus untuk berlibur ke pantai. Namun, saat di tengah perjalanan, salah satu kerabat melihat Sumber Iswadi mengalami gejala serangan jantung.

"Posisi di KM 122, korban sudah dinyatakan meninggal dunia, lalu bus berhenti di rest area KM 116 B," ujar Kapolsek dalam keterangannya, Selasa (26/12) sore.

Kapolsek menambahkan, setibanya di Rest Area, pihak keluarga langsung melapor ke Pos Pengamanan Ops Lilin Krakatau 2023 KM 116 B.

