Ganjar Berkomitmen Fasilitasi Pelaku Usaha Jamu

SUKOHARJO - Calon Presiden (Capres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menyambangi Pasar Jamu Nguter di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo pada Selasa (26/12/2023) pagi.

Ganjar menerima aspirasi terkait perizinan dan fasilitas yang dikeluhkan dalam upaya mengembangkan produk jamu. Salah satu keluhannya terkait pendirian koperasi. Ganjar pun berkomitmen memfasilitasi pelaku usaha jamu.

Mendengar hal itu, Capres berambut putih itu menyebut bakal memaksimalkan bantuan pemerintah dengan memberikan fasilitas agar pendirian koperasi jamu untuk menaungi pedagang dan pelaku usaha jamu bisa lebih mudah.

"Ada beberapa persoalan soal mengurus perizinan, IRT-nya gampang tapi kalau sudah sampai BPOM dan persyaratannya mereka butuh difasilitasi, maka ini penting untuk difasilitasi," ujar Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar akan mengakomodir kebutuhan terkait perkembangan jamu lokal agar bisa menjadi produk herbal yang digandrungi dalam lifestyle hidup sehat.