Keseruan Ganjar Jajal Teknik Batik Cap Motif Blandreng

SUKOHARJO - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi lokasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Batik Kedung Gudel, Bangkean, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, tidak hanya para pengrajin batik, Ganjar juga disambut meriah oleh warga. Mulai dari orang dewasa hingga anak kecil, rela menunggu dan antre untuk dapat bersalaman dengan Ganjar Pranowo.

Setelah menyapa para pengrajin dan warga, Ganjar pun melanjutkan langkahnya untuk melihat para pelaku UMKM yang tengah membuat batik.

Awalnya Ganjar hendak pergi setelah melihat prosesi pembuatan. Namun, salah satu pengrajin mengajaknya untuk mencoba membuat motif blandreng dengan teknik batik cap.