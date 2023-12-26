Bertemu Pedagang Jamu, Ganjar Janji Bereskan Keluhan Fasilitas hingga Perizinan

SUKOHARJO - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Jamu Nguter Dusun II, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

Setibanya di lokasi, ia langsung masuk ke kawasan pasar dan menyapa para pedagang. Pasangan Mahfud MD itu juga nampak mendatangi satu per satu kios pedagang untuk mendengarkan langsung keluhan mereka.

Mayoritas keluhan para pedagang adalah terkait perizinan dan fasilitas dalam upaya mengembangkan produk jamu, khususnya pendirian koperasi.

Mendengar hal itu, Ganjar menyebut bakal memaksimalkan bantuan pemerintah dengan memberikan fasilitas agar pendirian koperasi jamu untuk menaungi pedagang dan pelaku usaha jamu bisa lebih mudah.

"Ada beberapa persoalan soal mengurus perizinan, IRT-nya gampang tapi kalau sudah sampai BPOM dan persyaratannya mereka butuh difasilitasi, maka ini penting untuk difasilitasi," ujar Ganjar di lokasi.

Bahkan, Ganjar juga mendorong dan berjanji akan mengakomodir kebutuhan terkait perkembangan jamu lokal agar bisa menjadi produk herbal yang digandrungi dalam lifestyle hidup sehat.

"Permintaannya kafe-kafe jamu diperbanyak dengan satu harapan minuman tradisional yang berbasis jamu akan menjadi lifestyle orang untuk hidup sehat, jadi kita mau dorong itu," kata Ganjar.