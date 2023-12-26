Komentari Ocehan Fahri Hamzah, Ganjar: Kita Meneruskan tapi Tidak Pakai Kacamata Kuda

SUKOHARJO - Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyinggung Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melalui akun Twitter miliknya. Ia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk aklamasi memilih Prabowo-Gibran di 2024.

Ganjar Pranowo menilai pernyataan Fahri Hamzah sah-sah saja, terlebih ia adalah bagian dari salah satu partai yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Sehingga, kata Ganjar, merupakan hal yang wajar jika Fahri bercita-cita soal kemenangan untuk paslon yang diusungnya.

"Ya kan Fahri timnya sana (TKN), pasti cita-citanya tinggi. Sah-sah saja," kata Ganjar saat ditemui di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

Tak hanya menyinggung Ganjar-Mahfud, Fahri Hamzah juga menyinggung PDIP yang selama 9 tahun selalu memuji dan bertekad ingin melanjutkan program pemerintahan sekarang ini, namun justru ngomel-ngomel di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ganjar kemudian menegaskan, bahwa pihaknya memang akan meneruskan apa yang sudah dilakukan pemerintahan saat ini. Namun, tetap memperbaiki yang perlu diperbaiki.

"Ya karena kita meneruskan tapi tidak pakai kacamata kuda. Kalau ada yang tidak baik mesti kita perbaiki. Saya dengan pemerintahan hari ini kan banyak terlibat dalam penyusunan banyak program," katanya.