INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Program Sat Set Ganjar-Mahfud Gagas Pendidikan Inklusif Penyandang Difabel

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |14:48 WIB
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

SUKOHARJO - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menggagas program Sat Set Pendidikan Inklusif dan Kesetaraan untuk meningkatkan ekistensi para penyandang disabilitas di berbagai daerah di Tanah Air.

Program yang awalnya sukses diterapkan di Jawa Tengah selama 10 tahun kepemimpinan Ganjar Pranowo, akan diimplementasikan secara nasional melalui 21 Program Kerja Sat Set Ganjar Pranowo - Mahfud MD, yaitu Program Disabilitas Mandiri Berprestasi.

"Program Sat Set ini bergerak di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Secara keseluruhan diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Sehat, Terampil, dan Berdaya," kata Ganjar saat mengunjungi Sanggar Inklusi Tunas Bangsa di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

Pasangan Capres-Cawapres yang diusung partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura ini memberikan perhatian khusus kepada kaum disabilitas agar dapat berkontribusi di berbagai aspek pembangunan nasional.

Ganjar secara terbuka mengapresiasi inisiatif pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang kini mengoperasikan sanggar inklusi untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus.

"Informasi dari Ibu Bupati sangat menarik. Ternyata, banyak orang tua malu memiliki anak berkebutuhan khusus. Maka, keberadaan sanggar ini, pendidikan inklusif akan terjadi dan mereka bisa bertemu. Ada terapisnya dan tentu saja, ini akan sangat membantu," katanya.

"Tadi terapisnya menyampaikan 'Pak saya sudah lolos P3K, tapi saya ditempatkan di rumah sakit, terus siapa yang mengurus anak anak ini?' Ya, Ibu Bupati langsung bilang, sudah nanti kamu ditempatkan di situ. Jadi, mereka senang," katanya.

Suami Siti Atikoh Apriyanti itu pun berpesan kepada para orang tua yang hadir agar tidak membiarkan anak-anak difabel berdiam di rumah.

Para orang tua, lanjutnya, Allah titipkan putra-putri untuk disayangi dan didampingi. Para orang tua juga tidak sendirian, karena dibantu pemerintah yang kreatif seperti di Sukoharjo.

"Tolong, tolong betul saya titip. Sampaikan pada keluarga-keluarga yang lain kalau ada anak berkebutuhan khusus, bawa ke sini. Jangan takut, jangan malu. Karena ke depan, kita bisa menemukan talenta yang luar biasa," katanya.

