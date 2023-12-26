Ganjar Pranowo Dorong Kedubes RI Pasarkan Produk Jamu Asli Indonesia

SUKOHARJO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong kantor kedutaan besar Indonesia di luar negeri bisa menjadi 'warung' utama dalam memasarkan produk jamu asli Indonesia.

Menurut Ganjar, hal itu bakal menjadi ajang promosi yang sangat efektif untuk mengenalkan jamu ke masyarakat dunia.

"Penting untuk kawan-kawan duta besar kalau, kantor duta besar jadi outletnya, sehingga ada tamu disuguhi jamu, lalu dia menceritakan jamu, rasanya ini promosi yang cukup bagus," kata Ganjar saat blusukan ke Pasar Jamu Nguter Dusun II, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

Untuk itu, Ganjar akan mendorong dan mengakomodir kebutuhan terkait perkembangan jamu lokal agar bisa menjadi produk herbal yang digandrungi dalam lifestyle hidup sehat.

"Kita akan dorong itu biar kita menjadi pusat herbal dunia," katanya.

Sebelumnya, Ganjar sempat mendatangi satu per satu kios pedagang untuk mendengarkan langsung keluhan mereka.

Mayoritas keluhan para pedagang adalah terkait perizinan dan fasilitas dalam upaya mengembangkan produk jamu, khususnya pendirian koperasi.