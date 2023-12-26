Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Peduli Disabilitas, Ganjar Akan Replikasi Sanggar Inklusi Sukoharjo untuk Indonesia

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |14:58 WIB
Peduli Disabilitas, Ganjar Akan Replikasi Sanggar Inklusi Sukoharjo untuk Indonesia
Ganjar Pranowo/Foto: MNC Portal
A
A
A

SUKOHARJO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo sangat peduli dengan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, ia bertekad akan mereplikasi Sanggar Inklusi Tunas Bangsa Dusun II, Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Diketahui, sanggar tersebut merupakan strategi dalam memperjuangkan hak-hak difabel memalui pemberdayaan masyarakat untuk rehabilitasi, persamaan kesempatan, pengurangan kemiskinan dan peleburan (inklusi) sosial bagi semua difabel.

Ganjar mengatakan, ia bersama cawapresnya yakni Mahfud MD akan mereplikasi sanggar tersebut untuk Indonesia.

"Saya kira boleh lah kita replikasi modelnya (sanggar inklusi untuk Indonesia)," kata Ganjar saat ditemui di lokasi, Selasa (26/12/2023).

Ganjar kemudian bercerita tentang kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas. Ia ingin, semua manusia mendapatkan kesempatan yang sama. Dan melalui sanggar inklusi ini, kata Ganjar, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan dirinya.

"Saya concern betul pada persolan ini karena ada praktik-praktik baik yang muncul di masyarakat, sering kali kita berbicara agak gede, ok nanti kita akan tampung, tapi bentuknya seperti apa, mulai inklusifitas di sekolahan, mulai praktiknya baik, di sanggar sanggar seperti ini, saya baru menemukan pertama ini," kata Ganjar.

"Dan kemudian maksudnya pertama saya temukan dengan coverage seluruh kecamatan, menurut saya ini layanan yang betul-betul masuk ke bawah di masyarakat. Itu kita bisa menguatkan keluarga-keluarga di mana ada anggotanya yang berkebutuhan khusus," lanjut Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement