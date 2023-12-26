Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Komitmen Permudah Modal UMKM, Butuh Bank Khusus dengan Bunga Rendah

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |20:58 WIB
Ganjar Komitmen Permudah Modal UMKM, Butuh Bank Khusus dengan Bunga Rendah
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
A
A
A

 

SUKOHARJO - Persoalan akses modal menjadi keluhan terbanyak yang didapat Ganjar Pranowo saat berkunjung ke sejumlah pelaku UMKM. Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 itu, pun komitmen akan mempermudah akses permodalan UMKM dengan cara menunjuk satu bank khusus untuk akses modal dengan bunga rendah.

Hal itu disampaikan capres 2024 ini saat berkunjung ke sentra batik Kedung Gudel Sukoharjo, Selasa (26/12/2023). Ganjar mengatakan, banyak pelaku UMKM yang memiliki potensi besar tapi kesulitan mengakses modal.

"Kalau ke UMKM, memang selalu ada keluhan soal pelatihan, peralatan dan akses modal. Tiga hal ini yang sering muncul dan sudah kita serap. Tinggal kebijakan apa yang nanti diberikan," ucapnya.

Ganjar mengatakan, memang butuh perbankan yang fokus mengurusi UMKM. Saat di Jateng, Ganjar memanfaatkan Bank Jateng sebagai salah satu bank yang fokus mengurusi akses modal UMKM dengan bunga rendah.

Ganjar membuat beragam skema kredit murah dengan Bank Jateng itu. Seperti Kredit Mitra Jateng 25, Kredit Lapak, Kredit Milenial dan lainnya.

"Di Indonesia sudah ada, zaman dulu ada BRI yang unitnya sampai ke desa-desa dan mengurusi usaha kecil. Rasanya itu perlu dikembalikan lagi agar akses modal UMKM bisa berjalan," tegasnya.

UMKM dan sektor usaha kecil, sambungnya, penting mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sebab sektor ini, mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
UMKM Pilpres 2024 Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement