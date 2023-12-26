Ganjar Komitmen Permudah Modal UMKM, Butuh Bank Khusus dengan Bunga Rendah

SUKOHARJO - Persoalan akses modal menjadi keluhan terbanyak yang didapat Ganjar Pranowo saat berkunjung ke sejumlah pelaku UMKM. Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 itu, pun komitmen akan mempermudah akses permodalan UMKM dengan cara menunjuk satu bank khusus untuk akses modal dengan bunga rendah.

Hal itu disampaikan capres 2024 ini saat berkunjung ke sentra batik Kedung Gudel Sukoharjo, Selasa (26/12/2023). Ganjar mengatakan, banyak pelaku UMKM yang memiliki potensi besar tapi kesulitan mengakses modal.

"Kalau ke UMKM, memang selalu ada keluhan soal pelatihan, peralatan dan akses modal. Tiga hal ini yang sering muncul dan sudah kita serap. Tinggal kebijakan apa yang nanti diberikan," ucapnya.

Ganjar mengatakan, memang butuh perbankan yang fokus mengurusi UMKM. Saat di Jateng, Ganjar memanfaatkan Bank Jateng sebagai salah satu bank yang fokus mengurusi akses modal UMKM dengan bunga rendah.

Ganjar membuat beragam skema kredit murah dengan Bank Jateng itu. Seperti Kredit Mitra Jateng 25, Kredit Lapak, Kredit Milenial dan lainnya.

"Di Indonesia sudah ada, zaman dulu ada BRI yang unitnya sampai ke desa-desa dan mengurusi usaha kecil. Rasanya itu perlu dikembalikan lagi agar akses modal UMKM bisa berjalan," tegasnya.

UMKM dan sektor usaha kecil, sambungnya, penting mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sebab sektor ini, mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia.