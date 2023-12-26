Ganjar Yakin Kuasai Suara di Jateng: Masyarakat Nonton Debat, Bisa Memilah

SURAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku siap bakal meraup suara di Jawa Tengah. Terlebih, pihaknya sudah menguatkan akar rumput, dan masyarakat juga dapat menentukan siapa pilihannya setelah menonton debat.

"Yakin banget ya, karna kami kemarin sudah bertemu struktural partai, pengusung, kemudian relawan, bahkan kita konsolidasikan lagi," kata Ganjar di Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

Awalnya Ganjar menjelaskan, partai pengusung juga sudah memberikan perintah kepada akar rumput untuk memenangkan suara di daerah, termasuk Jawa Tengah.

Bahkan, Ganjar pun menegaskan bahwa dirinya sengaja turun langsung ke bawah, dan bertemu masyarakat untuk menyampaikan programnya sebagai Capres.

"Tugas kita hari ini adalah melaksanakan itu di bawah, tentu saya sebagai calon juga akan turun bersama mereka, bertemu masyarakat menyampaikan program," katanya.

"Mereka mulai mengerti, apalagi mereka setelah nonton debat, mereka bisa memilah, memilih, untuk meyakinkan sebagai preferensinya. Jadi insya Allah makin kuat kita," sambungnya.

Sebelumnya, Ganjar juga sudah menegaskan bahwa pihaknya optimistis akan memenangkan suara di Solo Raya. Terlebih, pihaknya telah melakukan konsolidasi secara masif.

"Kalau di Sragen, Solo Raya, insya Allah solid. Kami memastikan saja karena konsolidasinya sebelum kami datang, mereka sudah bekerja," kata Ganjar usai menghadiri pertemuan dengan TPC dan caleg partai koalisi serta relawan se-Sragen, di Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Minggu 24 Desember 2023 malam.