Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Pasar Murah di Babakan Ciparay Bandung, Masyarakat Sambut Antusias

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |13:59 WIB
Caleg Perindo Gelar Pasar Murah di Babakan Ciparay Bandung, Masyarakat Sambut Antusias
Caleg Partai Perindo gelar pasar murah di Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/12/2023). (MPI/Arif Budianto)
A
A
A

BANDUNG - Ribuan warga Kota Bandung, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Perindo mengikuti kegiatan pasar minyak goreng dan snack murah di Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/12/2023).

Kegiatan pasar murah dalam bentuk minyak goreng dan snack ini digagas Caleg DPR RI Dapil Jabar I dari Partai Perindo Dr Djoni Toat Muljadi dengan tandem Caleg Perindo Dapil 6 Kota Bandung Edy S Hidayat.

Kegiatan digelar di lokasi, yaitu di Pemancingan Ibu Enung Jalan H Zakaria RT 08/01, Kelurahan Sukahaji dan perempatan Pasir Koja, Kota Bandung. Kegiatan ini disambut antusias warga yang datang sejak pagi. Mereka antusias mendapatkan minyak goreng dan snack dari Perindo.

Caleg Perindo Djoni Toat Muljadi mengatakan, ini adalah kali kedua dirinya menggelar pasar murah. Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari KTA Berasuransi yang telah dilakukan pekan lalu di daerah tersebut.

“Nah kali ini kami datang lagi dengan program pasar minyak murah. Ini sesuai dengan program dari Perindo pusat mengenai pengembangan UMKM,” kata Djoni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement