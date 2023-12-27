Caleg Perindo Gelar Pasar Murah di Babakan Ciparay Bandung, Masyarakat Sambut Antusias

Caleg Partai Perindo gelar pasar murah di Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/12/2023). (MPI/Arif Budianto)

BANDUNG - Ribuan warga Kota Bandung, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Perindo mengikuti kegiatan pasar minyak goreng dan snack murah di Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/12/2023).

Kegiatan pasar murah dalam bentuk minyak goreng dan snack ini digagas Caleg DPR RI Dapil Jabar I dari Partai Perindo Dr Djoni Toat Muljadi dengan tandem Caleg Perindo Dapil 6 Kota Bandung Edy S Hidayat.

Kegiatan digelar di lokasi, yaitu di Pemancingan Ibu Enung Jalan H Zakaria RT 08/01, Kelurahan Sukahaji dan perempatan Pasir Koja, Kota Bandung. Kegiatan ini disambut antusias warga yang datang sejak pagi. Mereka antusias mendapatkan minyak goreng dan snack dari Perindo.

Caleg Perindo Djoni Toat Muljadi mengatakan, ini adalah kali kedua dirinya menggelar pasar murah. Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari KTA Berasuransi yang telah dilakukan pekan lalu di daerah tersebut.

“Nah kali ini kami datang lagi dengan program pasar minyak murah. Ini sesuai dengan program dari Perindo pusat mengenai pengembangan UMKM,” kata Djoni.