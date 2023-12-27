Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Eks Pimpinan IDF: Israel Sudah Kalah Perang Lawan Hamas, Netanyahu Harus Lengser

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |13:55 WIB
Eks Pimpinan IDF: Israel Sudah Kalah Perang Lawan Hamas, Netanyahu Harus Lengser
Foto: Reuters.
A
A
A

TEL AVIV - Mantan Kepala Staf Umum tentara pendudukan Israel (IDF), Dan Halutz, mengatakan bahwa rezim zionis itu telah kalah perang melawan Hamas. Dia menekankan bahwa satu-satunya kemenangan yang bisa diraih adalah penggulingan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Koresponden Channel 14 Israel, Yishai Friedman, merilis rekaman percakapannya dengan Halutz di Haifa dengan aktivis protes anti-pemerintah, yang terjadi selama perang. Dalam percakapan tersebut, Halutz menyatakan, "Tidak akan ada gambaran kemenangan karena gambar tersebut mencerminkan hilangnya 1.300 nyawa dan 240 tahanan, terlepas jika mereka telah dikembalikan, dan sekira 200.000 pengungsi yang gagal kembali ke rumah mereka."

Halutz melanjutkan dengan menyatakan, "Bagi saya, gambaran kemenangan adalah ketika Perdana Menteri Netanyahu mengundurkan diri," demikian diwartakan Al Mayadeen.

Surat kabar Israel Haaretz pekan ini menyoroti kegagalan Israel dalam perang yang sedang berlangsung di Gaza, dan menekankan bahwa kemenangan tidak mungkin tercapai.

Beberapa hari yang lalu, surat kabar Israel Yedioth Ahronoth menyatakan bahwa laporan tentara Israel memperluas serangan daratnya ke Jalur Gaza menandakan dua hal, dan yang paling menonjol adalah ketidakmampuannya untuk meraih kemenangan sejauh ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173624/trump-BmFP_large.jpg
Trump ke Hamas, Batas Waktu 4 Hari Merespons Proposal Gaza atau Akhir Menyedihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/18/3088745/palestina-Lk6G_large.jpg
6 Tentara Israel Bunuh Diri Akibat Depresi Perang di Gaza dan Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/337/3087057/petani-x5Ib_large.jpg
Derita Petani Sayur yang Terdampak Gerakan Boikot Produk Israel di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/18/3084131/qatar_umumkan_tunda_gencatan_senjata_di_gaza-kWxy_large.jpg
Qatar Tunda Mediasi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031006/serangan-udara-israel-hantam-sekolah-di-gaza-tewaskan-setidaknya-16-orang-JdzRyik2on.jpg
Serangan Udara Israel Hantam Sekolah di Gaza, Tewaskan Setidaknya 16 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/18/3024924/serangan-israel-hantam-kamp-pengungsi-dan-rumah-warga-palestina-tewaskan-setidaknya-42-orang-Sk9QOpvx1m.jpg
Serangan Israel Hantam Kamp Pengungsi dan Rumah Warga Palestina, Tewaskan Setidaknya 42 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement