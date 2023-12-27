Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Daftar 28 Negara yang Tidak Mengakui Israel Sebagai Negara di Tahun 2023

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |16:02 WIB
Daftar 28 Negara yang Tidak Mengakui Israel Sebagai Negara di Tahun 2023
Daftar 28 negara yang tidak mengakui Israel sebagai negara di tahun 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

ISRAEL - Pada 14 Mei 1948, Israel resmi didirikan berdasarkan Deklarasi Kemerdekaan Israel. Negara tersebut diterima sebagai negara utuh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 11 Mei 1949.

Melansir Wikipedia, pada 14 Mei 1948, Deklarasi Kemerdekaan Israel resmi mendirikan negara Yahudi, yang menjadi bagian dari Mandat Inggris atas Palestina, sesuai dengan Rencana Pemisahan PBB. Perang Arab-Israel 1948 dipicu oleh Liga Arab yang menentang pemisahan apapun dan pendirian Israel, dan menyerbu wilayah negara yang baru dibentuk satu hari setelah kemerdekaan.

Presiden Amerika Serikat (AS) ke-33, Harry S. Turman, adalah orang pertama yang memberikan pengakuan secara de facto. Tiga hari setelahnya, Uni Soviet memberikan pengakuan de jure.

Ada 28 negara yang tidak pernah, bahkan menarik kembali pengakuan mereka terhadap Israel. Selain itu, banyak negara yang tidak mengakui keberadaan Israel, terutama negara-negara mayoritas Muslim. Hal ini dikarenakan adanya konflik Israel-Palestina dan Arab-Israel.

Berikut 28 negara yang tidak mengakui Israel sebagai negara, berdasarkan data Wikipedia dan Jewish Virtual Library.

15 Negara Anggota Liga Arab

1. Aljazair

2. Komoro

3. Djibouti

4. Irak

5. Kuwait

6. Lebanon

7. Libya

8. Mauritania

9. Oman

10. Qatar

11. Arab Saudi

12. Somalia

13. Suriah

14. Tunisia

15. Yaman

Halaman:
1 2
      
