HOME NEWS NASIONAL

Kaleidoskop 2023: Kantor MUI Diberondong Peluru Pria Mengaku Wakil Nabi

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |08:00 WIB
Kaleidoskop 2023: Kantor MUI Diberondong Peluru Pria Mengaku Wakil Nabi
Pelaku penembakan di Kantor MUI saat diamankan (Foto: Ist/Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Pada Selasa 2 Mei 2023 siang, situasi di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteng, Jakarta Pusat mendadak mencekam. Pria bersenjata nekat meletuskan peluru hingga melukai dua orang. 

Bermula dari pelaku Mutopa NR (60) yang sudah berkali-kali datang ke kantor MUI ingin bertemu Miftachul Akhyar, yang kala itu menjabat sebagai Ketua MUI. Namun, keinginannya tak terwujud.

Pelaku M sempat mendatangi resepsionis untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Namun, di tengah perbincangan, tiba-tiba pelaku melancarkan tembakan sebanyak 3 kali dengan menggunakan airsoft gun. 

"Peristiwa itu (penembakan) berlangsung begitu cepat. Yang bersangkutan mengeluarkan senjata kemudian menembakan sebanyak tiga kali tembakan," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Nia'm di Kantor MUI, Selasa 2 Mei 2023 silam.

Dua orang resepsionis yang menjadi korban luka dalam kejadian tersebut. Sementara petugas keamanan yang melihat kejadian tersebut langsung bertindak cepat dengan meringkus pelaku. Kemudian, melaporkan ke kepolisian.

"Korban dua orang, ini resepsionis atas nama Pak Haji Bambang kemudian Pak Haji Tri. Pak Haji Tri luka di tangan kena pecahan kaca dan sekarang sedang memperoleh penanganan medis di RS Agung," tambah Ni'am.

Kematian Pelaku Dipertanyakan

Ketika ditangkap petugas keamanan dan karyawan di Kantor MUI, kondisi pelaku diklaim pihak MUI masih dalam kondisi sehat. Kemudian, dibawa petugas kepolisian dan beberapa waktu kemudian dikabarkan telah meninggal dunia.

Kematian pelaku menuai pertanyaan. Bahkan, MUI membentuk tim investigasi yang berjumlah 9 orang. Tim tersebut diketuai Prof. Dr. H. Noor Achmad yang didampingi dengan Asrorun Niam Sholeh. Tim juga beranggotakan KH. Cholil Nafis hingga Jubir Wapres Masduki Baidlowi.

"Ada Cholil Nafis, jubir wapres Masduki. Sebagai pengarah semua waketum mulai dari KH Marsudi Syuhud, Anwar Abbas, Buya Basri, jumlah total 9 orang," ujar Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Ikhsan Abdullah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
