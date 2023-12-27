Kapal Tugboat Berbendera Malaysia Tabrak Dermaga PDAM

MUAROJAMBI - Diduga terbawa arus deras Sungai Batanghari, satu unit Kapal Tugboat Macallan 7 dan Tongkang Phungtau menabrak dermaga air milik PDAM di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muarojambi, Jambi.

Akibatnya, dermaga tersebut rusak parah dihantam buritan tongkang sebelah kiri. "Kejadiannya Selasa kemarin, yakni laka laut," ungkap Kades Desa Kunangan, Ihsan, Rabu (27/12/2023).

Dia menceritakan, ada kapal Tugboat Macallan 7 (berbendera Malaysia) yang menarik Tongkang Phungtau tanpa muatan memasuki perairan Sungai Batanghari.

"Informasi yang didapat kapal tersebut berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Kota Jambi," tuturnya.

Sedangkan informasi lainnya menyebutkan, ketika itu crew kapal yang berada di tongkang mengirimkan tali tambat ke Mooring Boat (servis) untuk menambatkan tali di lokasi kejadian.