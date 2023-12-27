Temui Sri Sultan HB X, Ganjar Pranowo: Minta Nasihat Sekaligus Restu

YOGYAKARTA - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Rabu (27/12/2023).

Dalam pertemuan yang berlangsung di di Kantor Gubernur DIY itu, membuat Ganjar menjadi capres pertama yang sowan dan bertemu dengan Sultan HB X.

"Silaturahmi, kebetulan dari Solo ada acara di sini, sudah janji sama beliau dulu mau silaturahmi baru bisa ada kesempatan hari ini ngobrol banyak hal," ucap Ganjar usai pertemuan.

Dalam pertemuannya dengan Sri Sultan HB X, Ganjar mengaku membahas mengenai situasi bangsa. Selain itu, Capres 2024 turut diberi wejangan oleh Sri Sultan HB X.

"Tentang perkembangan bangsa dan negara. Saya kan sekolah di sini, lama di sini, beliau sesepuh yang banyak nasihatnya. Situasi kondisi hari ini yang harus kita jaga kondusivitas. Intinya itu saja," katanya.