Strategi Ganjar Kurangi Pengangguran di Indonesia, Hubungkan Pendidikan dengan Dunia Kerja

KLATEN - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki strategi khusus untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Dia akan menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Sebagai pemangku jabatan, Ganjar bakal menjembatani interkoneksi antara pendikan dan kebutuhan dunia usaha.

Melalui visinya, pasangan Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud telah menuangkan komitmen itu dalam poin pertama dalam 8 visi misi Ganjar-Mahfud, yakni mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif dan berkepribadian.

Dalam poin tersebut, dijelaskan tentang keseriusan menciptakan pendidikan berkualitas dan merata di seluruh daerah se-Indonesia.

"Saya kira ide Ganjar-Mahfud tentang menciptakan lapangan pekerjaan, sekolah langsung kerja itu bagus sekali," ujar Ganjar, ditemui usai sarasehan dengan Gen Z dan Milenial di Kopi Story, Kabupaten Klaten, Rabu (27/12/2023).

Ganjar menambahkan, untuk mewujudkan percepatan pembangunan SDM yang berkualitas diperlukan sinergitas penuh antara pemerintah, institusi pendidikan dan perusahaan.

Ayah satu anak itu dalam programnya mengatakan, bakal mengintegrasikan pendidikan dan dunia vokasi dengan dunia usaha.

Caranya dengan menyambungkan kebutuhan dunia usaha dengan kurikulum pendidikan, pelatihan disertai dengan dukungan pemagangan yang nyata terhadap sekolah vokasi.

Jika itu bisa dilaksanakan dengan baik, Ganjar menyebutkan secara kualitas, kuantitas dan penyalurannya akan berjalan optimal.

"Sekarang tinggal kuantitas, kualitas dan distribusinya agar kemudian akses itu bisa didapatkan oleh tenaga kerja baru yang muncul. Maka matching antara dunia pendidikan dengan industri itu menjadi sebuah keharusan," sambung Ganjar.

Ganjar pun turut mendorong dunia industri untuk bersiap menerima tenaga kerja dan menyambut kolaborasi kerja sama dengan institusi pendidikan.