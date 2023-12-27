Advertisement
HOME NEWS JATENG

Nonton Wayang Orang Sriwedari, Alam Ganjar Komentar Begini

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |03:16 WIB
Nonton Wayang Orang Sriwedari, Alam Ganjar Komentar Begini
A
A
A

SOLO - Putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar nonton pertunjukan wayang orang di Gedung Wayang Orang Sriwedari Solo, Selasa (26/12) malam. Masukan untuk pengelola pun dilontarkannya usai menonton.

Putra Capres nomor urut 3 itu tiba di lokasi sekitar pukul 21:30 WIB dan langsung masuk ke dalam gedung wayang orang untuk menikmati cerita Kembang 'Cempaka Mulyo Panji Asmara Bangun.'

Kedatangannya pun disambut puluhan generasi Z (gen Z) yang turut menonton pertunjukan. Alam kemudian duduk di bangku paling depan guna menikmati jalannya cerita.

Usai menonton ia mengaku tengah melakukan sejumlah kegiatan di Solo. Menurutnya Kota Solo saat ini adalah kota yang luar biasa.

"Luar biasa (Kota Solo) tadi itu sempat ke Pasar Gedhe tempatnya kayak ada banyak street food ramai banget dan makanannya oke-oke sih," ungkapnya.

1 2
      
