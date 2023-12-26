Alam Ganjar Joget Bareng Anak Muda saat Pesta Rakyat di Kendal

Alam Ganjar berjoget bareng anak muda di Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud (Foto: Eddie Prayitno)

KENDAL - Putra Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar larut dan berbaur bersama kaum milenial yang hadir dalam pesta rakyat Ganjar-Mahfud di halaman Stadion Kebondalem, Kendal Selasa (26/12/2023) sore.

Pakai kaos, Alam Ganjar berjalan kaki dari belakang panggung menuju kerumunan penonton yang didominasi kaum muda.

Dengan ramah dan sesekali berjoget, Alam menyapa warga yang mengajak berfoto dan meminta untuk menjaga keamanan bersama. Sesekali Alam berdialog dengan anak muda yang menikmati alunan musik dari artis Ibu Kota seperti Dewi Persik, Abah Lala, Iwa K dan NDX Aka.

Alam Ganjar mengatakan, antusias warga Kendal berpesta sangat tinggi. Dirinya yang pernah beberapa kali ke Kendal merasakan sambutan kali ini penuh kehangatan dan luar biasa.

Ditambahkan Alam Ganjar, potensi anak muda di Kendal akan dikumpulkan dan nantinya bisa menjadi ciri khas dari masing-masing daerah.

Dikatakan juga, ayahnya Ganjar Pranowo masih membuka ruang untuk anak muda berkolaborasi sehingga nantinya dilibatkan menjadi isi kepala yang digunakan untuk memajukan Indonesia.

Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud ini juga menghadirkan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa dan istri, Ketua BMI Mochamad Herviano serta relawan Sahabat Ganjar.