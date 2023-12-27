Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tonton Pertunjukkan Wayang Orang Sriwedari Solo, Alam Ganjar: Keren Banget

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |07:04 WIB
Tonton Pertunjukkan Wayang Orang Sriwedari Solo, Alam Ganjar: Keren Banget
Alam Ganjar nonton pertunjukan wayang orang (foto: dok ist)
A
A
A

SOLO - Alam Ganjar, putra dari Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyempatkan waktu untuk menyaksikan pertunjukan wayang orang Sriwedari yang menjadi salah satu tradisi tersohor dan budaya di Solo, Jawa Tengah.

Sebagai informasi, wayang orang Sriwedari adalah salah satu tradisi dan masih terjaga hingga saat ini. Berdiri pada tahun 1911, oleh para penggiat budaya Kota Solo.

Alam Ganjar yang tengah berada di Solo datang dan menyaksikan pertunjukan tersebut di Jalan Kebangkitan Nasional, Sriwedari, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (26/11) malam.

Alam Ganjar mengaku kagum atas antusiasme penonton yang banyak. Hal tersebut membuktikan bahwa budaya tak lekang oleh waktu.

"Wayang Orang Sriwedari keren banget dan masih digandrungi sama warga Solo yang jadwal performnya selalu dinanti-nanti," kata Alam.

Alam mengatakan untuk senantiasa menjaga dan merawat budaya warisan leluhur. Peran generasi muda, menurut Alam sangat penting dalam mempertahankan eksistensi budaya Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139946//ganjar_sampaikan_3_topik_pembekalan_kepala_daerah_pdip_gali_potensi_hingga_tata_kelola-M6K7_large.jpg
Ganjar Sampaikan 3 Topik Pembekalan Kepala Daerah PDIP, Gali Potensi hingga Tata Kelola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement