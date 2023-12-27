Tonton Pertunjukkan Wayang Orang Sriwedari Solo, Alam Ganjar: Keren Banget

SOLO - Alam Ganjar, putra dari Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyempatkan waktu untuk menyaksikan pertunjukan wayang orang Sriwedari yang menjadi salah satu tradisi tersohor dan budaya di Solo, Jawa Tengah.

Sebagai informasi, wayang orang Sriwedari adalah salah satu tradisi dan masih terjaga hingga saat ini. Berdiri pada tahun 1911, oleh para penggiat budaya Kota Solo.

Alam Ganjar yang tengah berada di Solo datang dan menyaksikan pertunjukan tersebut di Jalan Kebangkitan Nasional, Sriwedari, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (26/11) malam.

Alam Ganjar mengaku kagum atas antusiasme penonton yang banyak. Hal tersebut membuktikan bahwa budaya tak lekang oleh waktu.

"Wayang Orang Sriwedari keren banget dan masih digandrungi sama warga Solo yang jadwal performnya selalu dinanti-nanti," kata Alam.

Alam mengatakan untuk senantiasa menjaga dan merawat budaya warisan leluhur. Peran generasi muda, menurut Alam sangat penting dalam mempertahankan eksistensi budaya Indonesia.